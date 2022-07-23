Лукашенко просуває російський наратив про «Мінськ-3» - Центр протидії дезінформації

Росія виснажена у військовому та економічному плані і намагається всадити Україну за стіл переговорів

Лукашенко просуває російський наратив про «Мінськ-3» - Центр протидії дезінформації
Лукашенко просуває російські наративи
© Сайт Президента Республики Беларусь

В інтерв’ю агентству Франс-Пресс самопроголошений керманич РБ вкотре підтримав РФ та виправдав її напад на Україну – повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

Під час інтерв’ю, Лукашенко визнав використання білоруської території для ударів по військових об'єктах України і висловив готовність у разі необхідності визнати квазіутворення т.зв. ЛНР і ДНР, а також анексію Криму.

Але, за інформацією ЦПД, головною метою даного інтерв’ю стало просування наративу «Мінськ-3». Зокрема, Лукашенко зазначив, що саме зараз «особливий момент», коли можна завершити війну на «прийнятних умовах» та закликав Україну сісти за стіл переговорів, а РФ щоб пообіцяла «більше ніколи не погрожувати».

У РНБО наголошують, Росія виснажена у військовому та економічному плані і не здатна утримувати загарбані території.

«Тому очевидно, що будь-який договір між Україною та РФ на кшталт «Мінськ-3» – це відкладена війна, яка принесе набагато більше жертв і ризиків для існування нашої держави», - резюмують у ЦПД.


Артем Руденко, ZN.ua





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