Ув’язнення за паспорт: Верещук звернулася до українців в окупації

Власникам російських паспортів може загрожувати кримінальна відповідальність, інформує ZN.ua.

Ув’язнення за паспорт: Верещук звернулася до українців в окупації
© Українські новини

В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта, заявила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Це питання обговорювалося сьогодні на закритій міжвідомчій нараді, додала міністерка.

«З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій?», - пише вона у Facebook.

Верещук вважає питання «не стільки юридичним, скільки політичним» та пропонує винести за дужки дискуії про юридичні тонкощі та права людини.

«Не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей», - додає Верещук.

За її словами, робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено.

Примітно, що Верещук, яка обіймає посаду, що передбачає об’єднання українців, чітко відмежовує захисників України від «простих людей», яких вони захищають.

У дописі міністерка жодним словом не згадує російського агресора, який проводить примусову паспортизацію, та не порушує питань підготовки до війни й швидкої окупації територій ворогом. Натомість намагається перекласти відповідальність на українців в окупації, дорікаючи людям, які намагаються вижити у вкраї важких умовах, отриманням «кривавих паспортів».


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
«Доброе утро, сегодня у вас по плану расстрел»: жителі Бучі розповіли про життя в окупації«Доброе утро, сегодня у вас по плану расстрел»: жителі Бучі розповіли про життя в окупації
Корбан підтвердив, що в нього забрали український паспорт, і звернувся до ЗеленськогоКорбан підтвердив, що в нього забрали український паспорт, і звернувся до Зеленського
У Корбана відібрали паспорт і не пустили до України: перші подробиціУ Корбана відібрали паспорт і не пустили до України: перші подробиці
У Корбана забрали український паспорт – адвокатУ Корбана забрали український паспорт – адвокат
Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупаціїОкупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації
Українці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину РФ — правозахисникиУкраїнці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину РФ — правозахисники
Польща спростила для українців процедуру отримання Карти полякаПольща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка
Українські військові врятували на острові Зміїному кота, який кілька місяців жив у окупації: фотоУкраїнські військові врятували на острові Зміїному кота, який кілька місяців жив у окупації: фото
Окупанти конфіскують житло українців в МаріуполіОкупанти конфіскують житло українців в Маріуполі
Після обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українцівПісля обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українців
Последние новости
Подгружаем последние новости