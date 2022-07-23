Ув’язнення за паспорт: Верещук звернулася до українців в окупації

В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта, заявила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Це питання обговорювалося сьогодні на закритій міжвідомчій нараді, додала міністерка.

«З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій?», - пише вона у Facebook.

Верещук вважає питання «не стільки юридичним, скільки політичним» та пропонує винести за дужки дискуії про юридичні тонкощі та права людини.

«Не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей», - додає Верещук.

За її словами, робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено.

Примітно, що Верещук, яка обіймає посаду, що передбачає об’єднання українців, чітко відмежовує захисників України від «простих людей», яких вони захищають.

У дописі міністерка жодним словом не згадує російського агресора, який проводить примусову паспортизацію, та не порушує питань підготовки до війни й швидкої окупації територій ворогом. Натомість намагається перекласти відповідальність на українців в окупації, дорікаючи людям, які намагаються вижити у вкраї важких умовах, отриманням «кривавих паспортів».