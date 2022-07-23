З полону звільнили 32 водіїв-волонтерів

З полону так званої "ДНР" звільнили 32 водіїв-волонтерів, які понад три місяці незаконно утримувалися на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому селі Оленівка Донецької області. Про це повідомила у Facebook голова правління "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик.

Троє зі звільнених водіїв розповіли на прес-конференції у Варшаві про те, що до полонених застосовували тортури та морили голодом. У "ДНР" їх хотіли судити за статтею 233 ч.5 ("Участь у терористичному угрупованні"), яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та штраф.

Для звільнення волонтерів було запущено кампанію "Волонтер - не терорист". За інформацією волонтерів, у списку затриманих було 33 особи, ще один волонтер – Сергій Тарасенко залишається у полоні.