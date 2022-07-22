ЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄС

У Міноборони показали результат роботи ЗСУ.

ЗСУ знищили за допомогою дрона-камікадзе наметове містечко окупантів біля ЗАЄС
© Скріншот Youtube

У ГУ Міноборони поділилися результатом роботи дрона-камікадзе біля Запорізької АЕС. Як повідомляє прес-служба у п'ятницю, 22 липня, військові завдали удару по наметовому містечку та техніці росіян.

«Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціям російських окупантів біля Запорізької АЕС. Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, у тому числі в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град"», - йдеться у повідомленні ГУР МО.

В результаті операції знищено вогнем наметове містечко, троє окупантів загинули та 12 отримали поранення.

Зазначимо, Енергодар та ЗАЕС окуповані ще у березні місяці. З позиції біля АЕС обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Влада міста через обстріл закликала мешканців на якийсь час евакуюватися.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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