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2022-07-22
Українці зможуть їздити до Гватемали без віз
Кабмін схвалив угоду про безвізовий режим.
Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим із Гватемалою. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Повідомляється, що громадяни України та Гватемали з дійсними паспортами для закордонних поїздок зможуть в'їжджати, виїжджати, слідувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони, якщо термін перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
Оксана Лебедина, ZN.ua