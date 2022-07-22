Українці зможуть їздити до Гватемали без віз

Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим із Гватемалою. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Повідомляється, що громадяни України та Гватемали з дійсними паспортами для закордонних поїздок зможуть в'їжджати, виїжджати, слідувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони, якщо термін перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.