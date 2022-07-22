Окупанти визнали спалах інфекційних захворювань у Маріуполі

Російські окупанти визнали, що Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи і в місті вже зафіксовано спалах інфекційних хвороб – повідомляє Маріупольська міська рада.

На підтвердження своїх слів Рада публікує відео, де окупанти самі визнають спалах інфекційних захворювань у Маріуполі. Після медичних консультацій, у місті виявили дітей та дорослих з інфекціями.

«Довгий час колабораційна влада продовжувала заперечувати, що у місті поширюються інфекційні захворювання. Але тепер навіть на своєму пропагандистському ТБ визнають правду, бо вже неможливо замовчувати очевидне», - зазначають в міській раді.

«Влітку завжди спостерігається збільшення інфекційних захворювань. Особливо, гострих кишкових інфекцій. Але до війни ми мали повноцінну медичну допомогу та контроль. Зараз у місті відсутні гігієнічні засоби, якісна питна вода. Ще й додається відсутність своєчасної, професійної медичної допомоги. У результаті, інфекційні захворювання активно розповсюджуються. Я не виключаю, що вже є випадки захворювання холерою. Тоді, як за останні п’ять років у місті не було жодного подібного випадку. Це може призвести до великої кількості летальних випадків серед мирних жителів», - каже лікар Олександр Лазаренко, який до окупації Маріуполя очулював Поліклініку №3.