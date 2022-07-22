Рф кинули всі сили, щоб зірвати поставки HIMARS: "Реальність зовсім інша"

американская РСЗО HIMARS

Отримана Україною в рамках військової допомоги далекобійна артилерія західних країн завдає суттєвої шкоди російським військам. Тому рф активізувала інформаційну кампанію, щоб зірвати постачання.

Про це радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, далекобійні артилерійські та ракетні системи, отримані Збройними силами України від країн Заходу, "завдають біль" складам та логістичним об'єктам військ рф.

Михайло Подоляк

"Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні — зірвати постачання зброї, дискредитувавши Збройні сили як надійного партнера та користувача", — написав Подоляк.

Росія робить все, що поширити серед західної спільноти примітиви про те, що зброя, що поставляється Україні, потрапляє на чорний ринок.

При цьому, наголосив Подоляк, реальність є зовсім іншою.

За його словами, Україні забезпечила повний контроль та інформування партнерів на всіх етапах постачання та використання зброї.

РСЗВ HIMARS M142


Алексей Ионов, politeka.net





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