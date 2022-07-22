Повністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атаки

Внаслідок ізраїльського авіаудару за цілями біля Дамаска було вбито не менше восьми людей: трьох сирійських військових, двох сирійців, пов'язаних з ліванською "Хізбаллою", і ще трьох іноземців.

Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

За даними SOHR, іноземців та сирійців, пов'язаних з "Хізбаллою", було вбито в результаті ракетного удару в районі Ас-Сайїда-Зайнаб по заводу, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літаки (раніше повідомлялося, що там був атакований склад озброєнь). Об'єкт повністю знищено.

Сирійські військові, як пише SOHR, були вбиті під час атаки на батареї ППО, розташовані по периметру авіабази Аль-Маза.