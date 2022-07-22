Повністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атаки

Повністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атаки

Внаслідок ізраїльського авіаудару за цілями біля Дамаска було вбито не менше восьми людей: трьох сирійських військових, двох сирійців, пов'язаних з ліванською "Хізбаллою", і ще трьох іноземців.

Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

За даними SOHR, іноземців та сирійців, пов'язаних з "Хізбаллою", було вбито в результаті ракетного удару в районі Ас-Сайїда-Зайнаб по заводу, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літаки (раніше повідомлялося, що там був атакований склад озброєнь). Об'єкт повністю знищено.

дим у небі, пожежа

Сирійські військові, як пише SOHR, були вбиті під час атаки на батареї ППО, розташовані по периметру авіабази Аль-Маза.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що росія має намір використовувати у війні в Україні іранські безпілотники, про постачання яких домовляється з Тегераном. Про це заявляв радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван.


Алексей Ионов, politeka.net





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