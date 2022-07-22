Окупанти закрили Маріуполь на «фільтрацію»

Російські окупанти закрили Маріуполь на в’їзд і виїзд до ранку суботи, 23 липня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи», - написав він у Telegram.

За його даними, окупанти діятимуть з особливою жорстокістю, аби помститись за втрати особового складу у захопленому Бердянську Запорізької області.

«Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блокпости. Допомагайте один одному», - додав Андрющенко.