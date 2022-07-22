Можливість наступу російських військ зменшилася на 70%, - Віктор Ягун про роботу «HIMARS»

Український військовий та громадський діяч, генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, що робота РСЗВ «HIMARS» зменшує здатність російської армії до наступу.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Що далі?» із Вікторією Панченко .

«Логістика російської армії дуже просто побудована: вона вся прив'язана до залізниць, а автотранспортом вони перевозять дуже маленькі партії і не далі, ніж на 100 км», - зазначив Віктор Ягун.

За словами експерта, ефективність російської армії багато в чому залежить від логістики: якщо плече постачання боєкомплекту для РСЗВ становить близько 50 кілометрів, то вони мають можливість здійснювати запуск кожні кілька десятків хвилин, а якщо логістичне плече стає довшим, то запуск ракет великими партіями стає неможливим. .

«Відбулося те, що плече збільшилося реально втричі, тому що вони почали відсувати свої склади, які або знищені, або знаходяться під небезпекою знищення, за 150 кілометрів, бо вони побоюються, що в України можуть з'явитися ракети для «HIMARS», які стріляють на далекі відстані», - сказав Віктор Ягун.

Як зазначив експерт, росія реально побоюється американського РСЗВ «HIMARS», тому вони змушені подовжувати свої логістичні шляхи, що призводить до колосальної втрати переваги на полі бою.

«Артилерія не встигає отримувати боєприпаси, тому кількість обстрілів і можливість наступу російських військ зменшилася на 70%», - наголосив Віктор Ягун.