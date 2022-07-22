Вступна кампанія: Для проведення НМТ створено багато центрів тестування за кордоном, найбільше — у Німеччині та Польщі

В Україні розпочинається незалежне тестування майбутніх абітурієнтів. Однак цього року вони складають не звичне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а національний мультипредметний тест (НМТ). Зокрема, для проведення НМТ створено багато центрів тестування і за кордоном, найбільше — у Німеччині та Польщі. Про це в інтерв’ю ZN.UA розповів виконуючий обов’язки директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, з яким поспілкувалася Оксана Онищенко.

«Коли ми вперше ухвалювали таке рішення в березні, думали про проведення НМТ у найближчих країнах Східної Європи — Польщі, Словаччині, Румунії, Молдові тощо. Потім географія країн почала розширюватися в геометричній прогресії. І на сьогодні ми створюємо тимчасові екзаменаційні центри майже в усіх країнах Європи, у США й Канаді», - зазначив Бойко.

Він підкреслив, що українці за кордоном проявили свою активність і громадянську позицію, відгукнулися на заклик про допомогу, і так чи інакше вони також будуть залучені до роботи в тимчасових екзаменаційних центрах.

«На сьогодні ми забезпечили персоналом усі пункти тестування за кордоном», - додав він.

За словами Бойка, зараз є шість країн, які будуть допомагати організовувати НМТ під час основної сесії, — це Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Румунія і Швейцарія. Також є дев?ять країн, які нададуть підтримку тільки під час додаткової сесії, — це Греція, Грузія, Канада, Люксембург, Словенія, США , Туреччина, Фінляндія і Швеція.

Крім того, безпосередньо 17 країн будуть приймати українських дітей у стінах своїх університетів і під час основної, і під час додаткової сесій, — Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія та Чехія.

«Ми щиро вдячні партнерам з Німеччини і Польщі, — вони створили найбільш розгалужену мережу тимчасових екзаменаційних центрів. Тому що там українських дітей найбільше. І якщо в деяких країнах ми маємо справу з одним, максимум двома містами, де будуть створюватися тимчасові екзаменаційні центри, то в Польщі й Німеччині — це шість і сім міст, відповідно», - зазначив він.

Також, за його словами, планується проведення НМТ і в США та Канаді.

«Але для нас це виклик, тому що є відмінність часових поясів», - додав Бойко.