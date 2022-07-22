Данілов прокоментував заяву Європолу щодо «ознак контрабанди зброї з України»

За словами Данілова, публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ співпадає у часі з розгортанням Росією масштабної інформаційної спецоперації проти України під назвою MakZim, інформує ZN.ua.

Данілов прокоментував заяву Європолу щодо «ознак контрабанди зброї з України»
© Facebook/РНБО України

Україна очікує на предметну розмову з представниками Європейського поліцейського управління (Європолу), один із яких напередодні заявив про «ознаки контрабанди зброї з України», написав у Twitter cекретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

«Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу - з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні», - йдеться у повідомленні.

Данілов звернув увагу на те, що публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ співпадає у часі з розгортанням Росією масштабної інформаційної спецоперації MakZim із дискредитації України, мета якої – припинення постачання зброї від союзників.

Він підкреслив, що операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ за рахунок надходження сучасного західного озброєння.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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