"Ліплять хоч щось": росіяни почали гнати на фронт "мутантів", ЗСУ показали фото дивного трофею

українські військові, бійці ЗСУ

Це може свідчити про проблеми із озброєнням у росіян.

Російські окупанти зіткнулися з проблемами із озброєнням та військовою технікою. На фронт вони почали гнати техніку, зібрану з різних видів озброєнь - так званих "мутантів".

Фото дивного трофею українських військових показали у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Схоже в орків ну зовсім все погано з озброєнням і військовою технікою. До вашої уваги квазімода - моторошний мутант. Шасі МТ-ЛБ з припаяною 120-мм установкою 2С9 Нона", - йдеться в повідомленні.

Автори посту висунули припущення, що поява подібних "мутантів" свідчить про серйозні проблеми з технікою, від яких страждає окупаційна армія.

"Навіть не знаємо, як це пояснити. Ліплять хоч щось із того, що є на рембазах чи просто плід забороненого кохання та невеликої домішки бояри?" - Іронізують у ЗСУ.

Також про проблеми із технікою росіян розповідали в Інституті вивчення війни. Там звернули увагу, що окупанти все частіше покладаються на старі бронетранспортери, із застарілим чи невідповідним обладнанням.


Александра Павленко, politeka.net





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