ЗСУ рознесли окупантів у Херсонській області: знищено склади з боєприпасами і не тільки

ЗСУ рознесли окупантів у Херсонській області: знищено склади з боєприпасами і не тільки

Авіація ЗСУ повністю розгромила 5 опорних пунктів та два склади з боєприпасами на території окупованої Херсонської області

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", це сталося 21 липня у Скадовському та Бериславському районах Херсонської області.

Також було завдано удару за місцем ворожого особового складу противника в Миколаївській області.

В оперативному командуванні також зазначили, що в Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях.

Раніше ми писали, у бійці вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області за допомогою американських ракетних систем HIMARS. На стратегічно важливому об'єкті утворилися великі дірки. Рух ним можливий тільки для легкових машин.


Ирина Юрченко, politeka.net





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