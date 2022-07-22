ЗСУ рознесли окупантів у Херсонській області: знищено склади з боєприпасами і не тільки
Авіація ЗСУ повністю розгромила 5 опорних пунктів та два склади з боєприпасами на території окупованої Херсонської області
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Також було завдано удару за місцем ворожого особового складу противника в Миколаївській області.
В оперативному командуванні також зазначили, що в Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма "Калібрами" на двох кораблях.
Раніше ми писали, у бійці вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області за допомогою американських ракетних систем HIMARS. На стратегічно важливому об'єкті утворилися великі дірки. Рух ним можливий тільки для легкових машин.