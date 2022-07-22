ЗСУ ліквідували щонайменше 39 тисяч російських окупантів

Найбільші втрати окупанти несуть на Бахмутському напрямку, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували щонайменше 39 тисяч російських окупантів
© Генеральний штаб ЗСУ

Втрати російських військ в Україні з початку їхнього повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року станом на ранок 22 липня склали уже 39 тисяч особового складу вбитими, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, за минулу добу українські війська ліквідували на нашій землі щонайменше 150 окупантів, вісім броньованих машин, чотири російських артилерійських системи, три безпілотники, 22 автомобілі забезпечення.

Загалом втрати ворога за час війни виглядають так:

  • особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1704 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ? 3920 (+8) од,
  • артилерійських систем – 863 (+4) од,
  • РСЗВ - 251 (+0) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
  • крилаті ракети - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
  • спеціальна техніка - 72 (+0).

“Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються”, - зазначили в Генштабі ЗСУ.


Ірина Знась, ZN.ua





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