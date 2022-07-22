Ще одну круглу цифру досягнуто: дані щодо втрат ворога на війні в Україні

Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України майже 5 місяців, і за цей час російське окупаційне військо втратило 39 тисяч особового складу та десятки тисяч одиниць військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 22 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1704 (+0) од,

бойових броньованих машин ? 3920 (+8) од,

артилерійських систем – 863 (+4) од,

РСЗВ - 251 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,

спеціальна техніка - 72 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.