Ще одну круглу цифру досягнуто: дані щодо втрат ворога на війні в Україні

Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України майже 5 місяців, і за цей час російське окупаційне військо втратило 39 тисяч особового складу та десятки тисяч одиниць військової техніки, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 22 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1704 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ? 3920 (+8) од,
  • артилерійських систем – 863 (+4) од,
  • РСЗВ - 251 (+0) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
  • крилаті ракети - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
  • спеціальна техніка - 72 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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