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2022-07-22
Ще одну круглу цифру досягнуто: дані щодо втрат ворога на війні в Україні
Країна-терорист Росія веде повномасштабну війну проти України майже 5 місяців, і за цей час російське окупаційне військо втратило 39 тисяч особового складу та десятки тисяч одиниць військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 22 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ? 1704 (+0) од,
- бойових броньованих машин ? 3920 (+8) од,
- артилерійських систем – 863 (+4) од,
- РСЗВ - 251 (+0) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
- крилаті ракети - 167 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
- спеціальна техніка - 72 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф