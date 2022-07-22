Після влучних ударів ЗСУ російські військові саботують накази іти в бій – Генштаб

Особовий склад ворожої окупаційної армії РФ зазнає великих втрат, тож уцілілі військові відмовляються від виконання наказів

Після влучних ударів ЗСУ російські військові саботують накази іти в бій – Генштаб
© Getty Images

Українська військова авіація та артилерійські підрозділи продовжують завдавати прицільних ударів по окупаційній армії РФ, через що та зазнає значних втрат. У зв’язку з цим багато російських військових відверто саботують накази командування іти в бій. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 22 липня.

«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу», – сказано у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua.

Про це повідомляла і пресслужба Оперативного командування «Південь». Зокрема у повідомленні командування було уточнено підрозділ армії РФ, який саботує накази: «Після понесених втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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