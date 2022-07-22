Після влучних ударів ЗСУ російські військові саботують накази іти в бій – Генштаб

Українська військова авіація та артилерійські підрозділи продовжують завдавати прицільних ударів по окупаційній армії РФ , через що та зазнає значних втрат. У зв’язку з цим багато російських військових відверто саботують накази командування іти в бій. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 22 липня.

«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу», – сказано у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua .