Після влучних ударів ЗСУ російські військові саботують накази іти в бій – Генштаб
Особовий склад ворожої окупаційної армії РФ зазнає великих втрат, тож уцілілі військові відмовляються від виконання наказів
Українська військова авіація та артилерійські підрозділи продовжують завдавати прицільних ударів по окупаційній армії РФ, через що та зазнає значних втрат. У зв’язку з цим багато російських військових відверто саботують накази командування іти в бій. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у
«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу», – сказано у зведенні Генштабу, інформує
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