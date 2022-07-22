"Герої "Руської весни" закінчуються": з'ясувалися подробиці про розкол у росіян, який назріває

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Назріває розкол між російськими силовиками та так званими «героями Новоросії».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, героїв «Руської весни» стає дедалі менше, а співробітникам федеральної служби безпеки Росії загрожує хвиля актів помсти.

За його словами, днями ФСБ затримала передостаннього "героя Новоросії" Олексія Селіванова.

«Герої "Руської весни" добігають кінця... Були знищені всі значущі особи війни 2014-2015 років. А багато з них були справді ідейними учасниками тих подій. Багато знали та претендували на владу. Живий і на волі залишився лише Ходаковський. Скоріш за все, не довго», - зазначив Арестович.

Представник ОП зазначив, що назріває розкол між російськими силовиками та місцевими "героями", а слюсарів та шахтарів із «ЛДНР» кидають в атаку на укріплені українські позиції. Мобілізували понад 100 тис чоловіків, з яких щонайменше 20 тис загинули.

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«Поки зведена російська армія продовжує хоч якийсь наступ, цей конфлікт не дуже загострений. Але ця ситуація незабаром зміниться. І можна собі лише уявити, як незадоволених масово кидатимуть на підвал. А там і помста співробітникам федеральної служби безпеки не за горами», - зазначає Арестович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олексія Селіванова, який раніше оголосив себе «заступником голови МВД» по Запорызькый області, затримали представники окупаційної адміністрації в Мелітополі.

Примітно, що так званий отаман «Вірного козацтва» Спілки козаків-воїнів Росії та зарубіжжя Олексій Селіванов із 2011 по 2014 роки був помічником міністра оборони України.


Катерина Петренко, politeka.net





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