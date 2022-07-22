Експорт зерна: Україна зніме частину мінних загороджень – NYT

Україна зніме частину мінних загороджень біля підходів до портів, щоб забезпечити прохід суднам-зерновозам, пише The New York Times з посиланням на джерела. «Зернову» угоду можуть підписати у Стамбулі вже сьогодні.

Направлятимуть їх вузькими проходами в міжнародні води кораблі ВМС і Берегової охорони України. Потім іноземні екіпажі відведуть судна у Стамбул, звідти вони вирушать до кінцевих пунктів призначення.