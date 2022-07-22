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2022-07-22
Експорт зерна: Україна зніме частину мінних загороджень – NYT
Направлятимуть судна в безпечні води берегова охорона і флот, інформує
© Pixabay
Україна зніме частину мінних загороджень біля підходів до портів, щоб забезпечити прохід суднам-зерновозам, пише
Направлятимуть їх вузькими проходами в міжнародні води кораблі ВМС і Берегової охорони України. Потім іноземні екіпажі відведуть судна у Стамбул, звідти вони вирушать до кінцевих пунктів призначення.
Перевірку суден забезпечить Туреччина, для цього в Стамбулі буде створено центр управління спостереження за операцією. РФ хоче «гарантій», що після розвантаження зерновозів ті не перевозитимуть зброю для України.
Ольга Чекіс, ZN.ua