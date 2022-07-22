Росія тримає озброєні “Калібрами” кораблі не тільки в Чорному, а й Середземному морі

Росія утримує в Середземному морі пять носіїв крилатих ракет "Калібр" та два ракетних крейсерів, повідомив у п'ятницю вранці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Водночас в Чорному морі станом на ранок 22 липня на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр",

Азовське море та морські комунікації продовжують контролювати шість ворожих кораблів та катерів.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 32 судна, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 37 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.