ЗСУ уразили п’ять опорних пунктів та два склади боєприпасів росіян на півдні
За добу знищено щонайменше 35 окупантів, 11 одиниць їхньої техніки, гаубицю та безпілотники
Підрозділи ЗСУ на півдні упродовж останньої доби вразили п’ять опорних пунктів та два склади боєприпасів російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування
Там повідомили, що росіяни завдали авіаудару по позиціях ЗСУ біля Потьомкиного, але промахнулися. Натомість українська авіація знову вдало відпрацювала, протягом дня завдавши вісім авіаударів по ворожих позиціях і тилах. Так само активно працювали українські артилеристи.
«Нанесено ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині, – йдеться в повідомленні. – Всього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця "Мста-С", два безпілотних розвідники, три одиниці броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки».