Російські війська у Придністров’ї намагалися провести ротацію, Молдова не дозволила
Молдова наполягає на виведенні російських військ із невизнаної республіки
Міністерство закордонних справ Молдови підтвердило інформацію про те, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи (ОГРВ), що дислокується в Придністров’ї. Про це повідомляє
«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту», – сказав Даніель Воде.
Він підтвердив, що на територію Молдови не допустили офіцерів так званого ОГРВ – «незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету». Також він додав, що МЗС Молдови наполягає на «необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з нашої країни».