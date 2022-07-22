Російські війська у Придністров’ї намагалися провести ротацію, Молдова не дозволила

Молдова наполягає на виведенні російських військ із невизнаної республіки

Російські війська у Придністров’ї намагалися провести ротацію, Молдова не дозволила
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Міністерство закордонних справ Молдови підтвердило інформацію про те, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи (ОГРВ), що дислокується в Придністров’ї. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на коментар речника молдовського МЗС Даніеля Воде.

«Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту», – сказав Даніель Воде.

Він підтвердив, що на територію Молдови не допустили офіцерів так званого ОГРВ – «незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету». Також він додав, що МЗС Молдови наполягає на «необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з нашої країни».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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