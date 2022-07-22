Загарбники намагаються формувати проросійський світогляд серед української молоді на окупованих територіях — ГУР

Одним з головних елементів такої політики загарбників стало так зване «військово-патріотичне виховання», інформує ZN.ua.

Загарбники намагаються формувати проросійський світогляд серед української молоді на окупованих територіях — ГУР
© Getty Images

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, фейкові «окупаційні адміністрації» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді.

Одним з головних елементів подібної політики стало так зване «військово-патріотичне виховання».

Для цього активно формуються «громадські організації» на кшталт «молоді будівельники Херсонської області», «молодь Херсона» та інші. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру, наголошують в ГУР.

Одночасно старше покоління регіону загарбники намагаються залучити до новостворених організацій «союз матерів Херсонської області» та «організація ветеранів Херсонської області».

Для того, щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому «Міносвіти РФ» проекті «Твій крок» (Твой шаг).

ГУР повідомляє, що у «Федеральному агентстві зі справ молоді РФ» анонсовано проведення на тимчасово окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів «Планета великих змін» (Планета больших перемен) та «Велика зміна» (Большая перемена).

«На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху «юнармія» 31 липня «юнармійці» з незаконного збройного формування «ДНР» візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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