Посол Ізраїлю назвав нісенітницею обвинувачення України у нацизмі

Обвинувачення української держави в нацизмі - це нісенітниця, заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Я вважаю, що це повна нісенітниця - обвинувачувати Україну в нацизмі. Напевно, як у будь-якій іншій країні, в Україні є націоналісти, антисеміти - вони є у Росії, Франції, США і в цьому сенсі Україна нічим не відрізняється від інших країн", - сказав він.

Водночас, за словами Бродського, він і його попередники на посаді посла говорили про свою незгоду з деякими тенденціями в українському суспільстві. Це стосувалося певних історичних особистостей.

"І наша думка щодо цього питання не змінилася - ми говорили про це відкрито з керівництвом України. Я впевнений, що після завершення війни цю історичну дискусію буде продовжено", - сказав посол.