США підтримають «зернову угоду» між РФ та Україною — Держдеп

Однак представник Держдепу підкреслив необхідність стежити за тим, як РФ буде виконувати умови можливої угоди, інформує ZN.ua.

США підтримають «зернову угоду» між РФ та Україною — Держдеп
© U.S. Department of State/Flickr

США виступають за підписання угоди між Росією та Україною щодо врегулювання питання експорту зерна. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

«Ми вітатимемо таку угоду. Ми вітаємо старанну роботу генсека ООН, наших турецьких союзників. Це те, до чого закликали не лише Сполучені Штати – насправді, держсекретар Ентоні Блінкен закликав до цього нещодавно в контексті міністерської зустрічі G20 на Балі на початку цього місяця – це те, до чого приєдналися інші члени G20, інші члени міжнародного співтовариства», - сказав Прайс.

Він нагадав, що під час війни Росія використовує їжу як зброю. РФ руйнувала сільськогосподарські об’єкти, блокувала експорт українського зерна.

Крім цього, представник Держдепу підкреслив необхідність стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією.

«Вони не допустили мільйони тонн українського зерна до тих, хто його потребує. Як я вже сказав, ми в принципі вітаємо оголошення цієї угоди, але зараз ми зосереджуємося на тому, щоб тримати Росію відповідальною за виконання цієї угоди та за те, щоб українське зерно потрапило на світові ринки. Росія тримала цю блокаду занадто довго», - додав Прайс.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Блок рекламы


Похожие новости
Як вплине відставка Драгі та Джонсона на антипутінську коаліцію: в Держдепі зробили прогнозЯк вплине відставка Драгі та Джонсона на антипутінську коаліцію: в Держдепі зробили прогноз
Конгрес США може визнати РФ державою-спонсором тероризму, якщо цього не зробить Держдеп — PoliticoКонгрес США може визнати РФ державою-спонсором тероризму, якщо цього не зробить Держдеп — Politico
Держдеп про зернові переговори з Москвою: "Тактика росіян огидна. РФ має припинити блокаду"Держдеп про зернові переговори з Москвою: "Тактика росіян огидна. РФ має припинити блокаду"
Путіну вигідна затяжна війна з Україною, у Фінляндії назвали причину: "Кремль розраховує..."Путіну вигідна затяжна війна з Україною, у Фінляндії назвали причину: "Кремль розраховує..."
Глава МЗС Китаю заявив, що країна “сприятиме просуванню переговорів між РФ та Україною”Глава МЗС Китаю заявив, що країна “сприятиме просуванню переговорів між РФ та Україною”
Міноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов'язаних Україною: фото документаМіноборони ухвалило рішення щодо переміщення військовозобов'язаних Україною: фото документа
Foreign Policy: У Путіна закінчується час для війни з УкраїноюForeign Policy: У Путіна закінчується час для війни з Україною
Лукашенко посилив своїх солдатів біля кордонів з Україною: "Серед техніки помічені..."Лукашенко посилив своїх солдатів біля кордонів з Україною: "Серед техніки помічені..."
WP: Путін робить ставку на довгу війну з Україною, але цей план може не спрацюватиWP: Путін робить ставку на довгу війну з Україною, але цей план може не спрацювати
У ЄС розуміють, що історія з нібито продажем Україною зброї від союзників — російська пропагандаУ ЄС розуміють, що історія з нібито продажем Україною зброї від союзників — російська пропаганда
Последние новости
Подгружаем последние новости