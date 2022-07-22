США підтримають «зернову угоду» між РФ та Україною — Держдеп

США виступають за підписання угоди між Росією та Україною щодо врегулювання питання експорту зерна. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу .

«Ми вітатимемо таку угоду. Ми вітаємо старанну роботу генсека ООН , наших турецьких союзників. Це те, до чого закликали не лише Сполучені Штати – насправді, держсекретар Ентоні Блінкен закликав до цього нещодавно в контексті міністерської зустрічі G20 на Балі на початку цього місяця – це те, до чого приєдналися інші члени G20, інші члени міжнародного співтовариства», - сказав Прайс.

Він нагадав, що під час війни Росія використовує їжу як зброю. РФ руйнувала сільськогосподарські об’єкти, блокувала експорт українського зерна.

Крім цього, представник Держдепу підкреслив необхідність стежити за виконанням цієї угоди сторонами, зокрема Росією.

«Вони не допустили мільйони тонн українського зерна до тих, хто його потребує. Як я вже сказав, ми в принципі вітаємо оголошення цієї угоди, але зараз ми зосереджуємося на тому, щоб тримати Росію відповідальною за виконання цієї угоди та за те, щоб українське зерно потрапило на світові ринки. Росія тримала цю блокаду занадто довго», - додав Прайс.