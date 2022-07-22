Ворог випустив по Нікополю 85 снарядів, є загиблий: подробиці, фото і відео

Російське окупаційне військо вночі 22 липня атакувало Дніпропетровську область, обстрілюючи Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, цивільна інфраструктура зазнала пошкоджень і руйнувань.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти били по Нікополю з РСЗВ - вони здійснили близько 85 пострілів. Зокрема, влучили в житловий сектор, у результаті чого одна жінка загинула, а чоловік отримав поранення. Також загорілися автомобілі й господарча споруда, пошкоджено 11 будинків, кілька гаражів, газопроводи низького тиску та водопроводи, зруйновано залізничну колію.

Крім того, росіяни випустили 7 ракет у будівлі ліцеїв Апостолового Криворізького району, через що заклади освіти зруйновані. Зараз там розбирають завали й уточнюють інформацію про постраждалих. Наразі відомо про 8 поранених. Разом з цим окупанти пошкодили багатоквартирний будинок, у якому від вибухової хвилі вибило вікна. Одна жінка дістала осколкові поранення, її доставили в лікарню.

Ще одним місцем ворожого удару стала Покровська громада Синельниківського району. Унаслідок обстрілу є руйнування складів, у двох селах зникла електрика. Також вдарили по Зеленодольській громаді зі ствольної артилерії - зачепило приватний будинок.

"Російські окупаційні війська знову скоїли воєнні злочини. Покарання має знайти кожного – від рядового солдата до вищого воєнно-політичного керівництва РФ, яке віддає злочинні накази стріляти по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, школам і ліцеям. Нелюди", - написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.