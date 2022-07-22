Ворог зосередився на трьох напрямках: актуальна карта бойових дій в Україні

На даному етапі повномасштабної російсько-української війни основні напрямки фронту залишаються незмінними: Донбас, Харків та південні регіони. На півдні України російське окупаційне військо намагається повністю перейти в оборону на тлі значних втрат, інформує Апостроф .

Про ситуація на фронті станом на 22 липня повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Донбас

Російські окупанти за останні дні фактично не просунулися на Донбасі, залишаючись поблизу Слов’янська, Сіверська та Бахмута. Однак вони не захопили жодного стратерічно важливого населеного пункту. Крім того, зменшилася кількість наземних ударів у районі адмінкордону Харківської та Донецької областей. Аналітики вважають, що Слов'янськ і Бахмут - це недосяжні цілі для окупантів.

Напередодні росіяни намагалися штурмувати лінію Клиново-Вершина на Бахмутському напрямку, але ЗСУ розгромили їх. Також окупанти мають серйозні проблеми з просуванням у напрямку від Лисичанська.

Активні бої тримають у напрямку від Ізюму до Барвінкового, а щодо Слов'янська, то росіяни не можуть підступитися до нього через місцевість, яка його оточує і яку добре знають українські військові.

Харків



На північ від Харкова росіяни намагалися провести наземну атаку, яку успішно відбили ЗСУ. Також окупанти хотіли просунутися у напрямку Великі Проходи - Питомник, однак і там зазнали поразки. Через постійні невдачі на фронті російські окупанти посилили обстріли цивільної інфраструктури Харкова та прилеглих населених пунктів.

Південь України

Окупаційне військо країни-терориста Росії зараз намагається стримувати контрнаступ ЗСУ в Херсонській та Миколаївській областях. Водночас окупанти вирішили й самі почати наступ поряд із Андріївкою та Лозовим на Херсонщині, але зазнали поразки. До того ж українські військові регулярно знищують ворожі склади з боєприпасами, що значно ускладнює життя окупантів.