Як вплине відставка Драгі та Джонсона на антипутінську коаліцію: в Держдепі зробили прогноз

У США не коментуватимуть формування уряду чи будь-які аспекти внутрішньої політики цих країн, інформує ZN.ua.

Як вплине відставка Драгі та Джонсона на антипутінську коаліцію: в Держдепі зробили прогноз
© Колаж ZN.UA

Речник Держдепу Нед Прайс запевнив, що відставки прем'єрів Британії Бориса Джонсона та Італії Маріо Драгі ніяк не вплинуть на політику Великої сімки, в тому числі й щодо України, Росії і Китаю.

"Наш союз з Великою Британією, наш союз з Італією, знову ж таки, заснований не на особистостях, не на політичних партіях, а на десятиліттях спільних інтересів, спільних цінностях", – відповів Прайс під час останнього брифінгу.

При цьому він попередив, що Держдеп не коментуватиме формування уряду в Італії чи будь-які аспекти внутрішньої політики Британії.

"Я впевнений, що коли в обох країнах потенційно з'явиться лідерство – коли в обох країнах потенційно з'явиться нове керівництво, вони залишаться вірними партнерами у контексті Великої сімки, у контексті наших спільних та колективних проблем", – сказав речник Держдепу.

Прайс також зазначив, що коаліція країн об'єдналася особливо на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ця коаліція виявилася напрочуд стійкою... Ми впевнені в силі, ми впевнені в довговічності цієї коаліції й готовності наших союзників і партнерів продовжувати підтримувати Україну і продовжувати притягувати Росію до відповідальності", – заявив Прайс.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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