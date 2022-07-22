Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ

Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, окупанти здійснили чотири залпи з реактивних систем залпового вогню по сплячому місту. Про масштаби руйнувань та жертви наразі не повідомляється.

РВА звернулась до мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, спускатись до укриттів, або дотримуватись правила «двох стін».

«Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима», — нагадали в адміністрації.

Обстріли Нікополя та Нікопольського району посилились за останній тиждень. Окупанти обстрілюють Нікопольщину щодня, використовуючи зокрема і фосфорні боєприпаси.

Учора вночі російські війська обстріляли з окупованої частини Запорізької області через річку Дніпро із «Градів» житловий квартал у Нікополі. В місто потрапило понад 30 реактивних снарядів. Загинули двоє людей.