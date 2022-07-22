Росія значно втратила можливості для шпигування в Європі — глава MI6

Голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії вважає, що Росія скоротила здатність шпигувати в Європі щонайменше удвічі після видворення низки офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних, пише CNN .

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому європейські країни видворили понад 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям», — заявив Річард Мур, глава MI6, Служби зовнішньої розвідки Великої Британії.

На думку Мура, це вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі.

Кілька «нелегалів» або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.

Відповідаючи на запитання, чи війна в Україні перетворила Росію на потенційне середовище для вербування Британією та союзниками агентів, Мур сказав, що MI6 сподівається, що росіяни в розвідці та дипломатичних службах «обміркують те, що вони спостерігають в Україні» і вирішать «завдати системі удар у відповідь», як це робили під час Празької весни 1968 року.

«Наші двері завжди відкриті», — додав він.