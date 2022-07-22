Росія значно втратила можливості для шпигування в Європі — глава MI6

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому європейські країни видворили понад 400 офіцерів російської розвідки, інформує ZN.ua.

Росія значно втратила можливості для шпигування в Європі — глава MI6
© pixabay/stevepb

Голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії вважає, що Росія скоротила здатність шпигувати в Європі щонайменше удвічі після видворення низки офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних, пише CNN.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому європейські країни видворили понад 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям», — заявив Річард Мур, глава MI6, Служби зовнішньої розвідки Великої Британії.

На думку Мура, це вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі.

Кілька «нелегалів» або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.

Відповідаючи на запитання, чи війна в Україні перетворила Росію на потенційне середовище для вербування Британією та союзниками агентів, Мур сказав, що MI6 сподівається, що росіяни в розвідці та дипломатичних службах «обміркують те, що вони спостерігають в Україні» і вирішать «завдати системі удар у відповідь», як це робили під час Празької весни 1968 року.

«Наші двері завжди відкриті», — додав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Блок рекламы


Похожие новости
Повністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атакиПовністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атаки
"Ліплять хоч щось": росіяни почали гнати на фронт "мутантів", ЗСУ показали фото дивного трофею"Ліплять хоч щось": росіяни почали гнати на фронт "мутантів", ЗСУ показали фото дивного трофею
"Герої "Руської весни" закінчуються": з'ясувалися подробиці про розкол у росіян, який назріває"Герої "Руської весни" закінчуються": з'ясувалися подробиці про розкол у росіян, який назріває
Росія тримає озброєні “Калібрами” кораблі не тільки в Чорному, а й Середземному моріРосія тримає озброєні “Калібрами” кораблі не тільки в Чорному, а й Середземному морі
ЗСУ уразили п’ять опорних пунктів та два склади боєприпасів росіян на півдніЗСУ уразили п’ять опорних пунктів та два склади боєприпасів росіян на півдні
“У “ДНР” нам ще норм було, росіяни ставились до нас як до тварин” — спогади медика з Маріуполя“У “ДНР” нам ще норм було, росіяни ставились до нас як до тварин” — спогади медика з Маріуполя
«Росія все одно нападе»: Молдову попередили про неминуче, ситуація загострюється«Росія все одно нападе»: Молдову попередили про неминуче, ситуація загострюється
Не змогли наростити темп: ISW сумнівається у здатності росіян захопити Слов’янськ чи БахмутНе змогли наростити темп: ISW сумнівається у здатності росіян захопити Слов’янськ чи Бахмут
Кремль втратив половину своїх шпигунів у Європі: маскувались під звичайних людейКремль втратив половину своїх шпигунів у Європі: маскувались під звичайних людей
Foreign Policy: Росія може спробувати атакувати Одесу на початку наступного рокуForeign Policy: Росія може спробувати атакувати Одесу на початку наступного року
Последние новости
Подгружаем последние новости