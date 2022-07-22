Яким буде трибунал для Путіна? В ОП розповіли про свої плани

Заступник глави ОП Андрій Смирнов розповів, що Україна хоче створити одноразовий міжнародний трибунал для найвищого керівництва Росії, в тому числі й для диктатора Владіміра Путіна через акт агресії проти нашої країни. Смирнов зазначив The Guardian, що це може прискорити притягнення до відповідальності президента РФ та його оточення.

Він пояснив, що акт агресії проти України довести легко, тоді як на розгляд МКС справ, таких як воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності, підуть роки.

В свою чергу посла України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт Путіна чи міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу "буде великим кроком вперед у досягненні справедливості".

"Звичайно, ми були б дуже раді бачити Шойгу під вартою, і не тільки його, але й усіх інших хлопців, які тоді ухвалювали рішення, не тільки в 2022 році, але і в 2014 році", — додав Кориневич.

Він зазначив, що трибунал над найвищим політичним керівництвом РФ можуть провести у Гаазі. На участь у його створенні вже погодилися кілька міжнародних партнерів України, проте їх кількість наразі недостатня.

"Українці будуть залучені (до трибуналу), потрібен буде український прокурор, але ми сподіваємося, що судді будуть міжнародними", — додав Кориневич.