Щонайменше 250 вчителів з Росії погодилися працювати на окупованих територіях України — ЗМІ

Найбільше бажаючих попрацювати на окупованих територіях родом з Дагестану, інформує ZN.ua.

Щонайменше 250 вчителів з Росії погодилися працювати на окупованих територіях України — ЗМІ
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Щонайменше 250 вчителів з різних регіонів Російської Федерації погодилися їхати працювати на окуповані території України. Серед них є не лише шкільні педагоги, а й викладачі коледжів, шкіл-інтернатів та інших освітніх закладів. Про це повідомляє «Медіазона».

За інформацією видання, списки бажаючих працювати в окупованих містах України помилково опублікувало на своєму сайті Міносвіти Дагестану. Місцеві чиновники розмістили оголошення про набір добровольців, але замість форми для заповнення залишили посилання зі списком раніше зареєстрованих педагогів.

Цікаво, що серед тих, хто подав заявку на заклик російської влади, найбільше бажаючих виявилося якраз із Дагестану – 84 людини з 250. Повідомляється, що загалом в Україну (переважно на Донбас, Херсонщину та Запоріжжя) погодилися їхати вчителі з 31 регіону Росії. Контракт з добровольцями укладається лише на один рік.

У повідомленні йдеться про те, що росіяни «мають забезпечити в українських містах навчальний процес».

«Педагоги з російських регіонів відряджаються на території Донецької та Луганської народних республік, а також окремих територій України для організації там з 1 вересня 2022 року освітнього процесу», – сказано у документі на сайті Дагестанського міністерства освіти.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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