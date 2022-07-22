У Німеччині розповіли, коли буде готова система IRIS-T для України

Німеччина закінчує виробництво сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T для України, вона може бути готова у серпні, повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T - одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа», - цитує міністерку DW .

Бербок вважає, що перевага підтримки партнерами України у тому, що вона надається спільно, усією міжнародною спільнотою та країнами НАТО. Партнери можуть закривати потреби України залежно від власних можливостей.

«Ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних. Усі мають дивитися, де можна зробити більше», - пояснила вона.

За словами міністерки, Німеччина постійно перевіряє, що ще можна зробити для підтримки України.