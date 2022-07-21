Знімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозру

Зрадник з подачі рашистів керує житлово-комунальним господарством окупованого міста

Знімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозру
Зраднику з Мелітополя загрожує в'язниця
© Getty Images

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Мелітополя – передає Офіс Генерального прокурора України.

За інформацією слідства, мешканець Мелітополя добровільно погодився на співпрацю із загарбниками та прийняв їхню пропозицію обійняти псевдопосаду начальника департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства так званої «військово-цивільної адміністрації м. Мелітополя".

Наразі він активно виконує покладені на нього окупантами функції. Також підозрюваний організував зняття Державного прапора України на центральній площі Мелітополя та замінював української символіки на адмінбудівлях окупованого міста.


Артем Руденко, ZN.ua





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