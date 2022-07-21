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2022-07-21
Знімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозру
Зрадник з подачі рашистів керує житлово-комунальним господарством окупованого міста
Зраднику з Мелітополя загрожує в'язниця© Getty Images
Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Мелітополя – передає Офіс Генерального прокурора України.
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Наразі він активно виконує покладені на нього окупантами функції. Також підозрюваний організував зняття Державного прапора України на центральній площі Мелітополя та замінював української символіки на адмінбудівлях окупованого міста.
Артем Руденко, ZN.ua