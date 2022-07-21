Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 21 липня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на четвер, 21 липня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Росіяни невдало штурмували Вуглегірську ТЕС у Донецькій області, аби просунутися до Бахмута. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

Росіяни також штурмують ЗСУ поблизу Івано-Дар’ївки на краматорському напрямку, бій триває. Ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівкаи, Званівки та Спірного.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.