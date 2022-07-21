Воллес повідомив про новий пакет допомоги для України: артилерія, РЛС та сотні дронів
Його ще минулого місця підписав Борис Джонсон.
Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що в найближчі тижні наша країна отримає військову допомогу у вигляді артилерії, дронів та радіолокаційних систем. Про це повідомляє
"Черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників", - цитує видання слова міністра.
Там нагадують, що Борис Джонсон ще минулого місяця підписав для України пакет допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Лондон допоміг Києву вже на 2,3 млрд фунтів.
Згодом на сайті уряду Британії з'явився повний перелік допомоги, яку ми отримаємо:
- понад 20 самохідних гаубиць M109
- 36 буксованих артилерійських гармат L119
- понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів
- радіолокаційні системи (кількість не вказано)
- понад 1 600 протитанкових комплексів (типу NLAW та Javelin)
- безпілотники, у тому числі сотні барражуючих боєприпасів