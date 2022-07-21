Воллес повідомив про новий пакет допомоги для України: артилерія, РЛС та сотні дронів

Його ще минулого місця підписав Борис Джонсон.

Воллес повідомив про новий пакет допомоги для України: артилерія, РЛС та сотні дронів
© Anadolu Agency

Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що в найближчі тижні наша країна отримає військову допомогу у вигляді артилерії, дронів та радіолокаційних систем. Про це повідомляє The Guardian.

"Черговий пакет військової допомоги включатиме десятки одиниць артилерії, понад 1 600 протитанкових комплексів, 50 000 артилерійських снарядів протибатарейні радіолокаційні системи і сотні безпілотників", - цитує видання слова міністра.

Там нагадують, що Борис Джонсон ще минулого місяця підписав для України пакет допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Лондон допоміг Києву вже на 2,3 млрд фунтів.

Згодом на сайті уряду Британії з'явився повний перелік допомоги, яку ми отримаємо:

  • понад 20 самохідних гаубиць M109
  • 36 буксованих артилерійських гармат L119
  • понад 50 000 боєприпасів для артилерії радянських часів
  • радіолокаційні системи (кількість не вказано)
  • понад 1 600 протитанкових комплексів (типу NLAW та Javelin)
  • безпілотники, у тому числі сотні барражуючих боєприпасів


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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