Foreign Policy: Росія може спробувати атакувати Одесу на початку наступного року
Український порт може стати головним призом, за який доведеться поборотися в ході наступної фази російської війни проти України, інформує
Західні чиновники переконані, що Росія, швидше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року. І ця нова атака може включати спробу захопити стратегічно важливу Одесу, порт якої зараз лишається заблокованим.
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«Існує припущення, що наступного року українці можуть зіштовхнутися зі ще одним дуже серйозним російським наступом. І нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити їх не лише обладнанням, а й людьми, свіжими і добре підготовленими людьми, щоб вони могли вистояти», - сказав виданню неназваний західний чиновник.
Однак, рішучий опір військ України з допомогою Заходу, а також власні військові помилки Москви означають, що успіх російського потенційного наступу на Одесу далеко не гарантований. Навіть якщо окупація міста стане головним пріоритетом наступної фази війни.