Foreign Policy: Росія може спробувати атакувати Одесу на початку наступного року

Західні чиновники переконані, що Росія, швидше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року. І ця нова атака може включати спробу захопити стратегічно важливу Одесу, порт якої зараз лишається заблокованим.

Про це пише Foreign Policy , додаючи, що наміри Москви - захопити все південно-західне узбережжя України, відрізавши нашу країну від доступу до моря. Одеса, яку називають «перлиною Чорного моря», стала критично важливим торговельним вузлом, через який відбувається експорт українського зерна. Якщо армія Росії захопить цей порт, це підірве оборонні зусилля України і дасть Москві більший контроль над глобальними поставками продовольства.

«Існує припущення, що наступного року українці можуть зіштовхнутися зі ще одним дуже серйозним російським наступом. І нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити їх не лише обладнанням, а й людьми, свіжими і добре підготовленими людьми, щоб вони могли вистояти», - сказав виданню неназваний західний чиновник.

Однак, рішучий опір військ України з допомогою Заходу, а також власні військові помилки Москви означають, що успіх російського потенційного наступу на Одесу далеко не гарантований. Навіть якщо окупація міста стане головним пріоритетом наступної фази війни.