Foreign Policy: Росія може спробувати атакувати Одесу на початку наступного року

Український порт може стати головним призом, за який доведеться поборотися в ході наступної фази російської війни проти України, інформує ZN.ua.

Foreign Policy: Росія може спробувати атакувати Одесу на початку наступного року

Західні чиновники переконані, що Росія, швидше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року. І ця нова атака може включати спробу захопити стратегічно важливу Одесу, порт якої зараз лишається заблокованим.

Про це пише Foreign Policy, додаючи, що наміри Москви - захопити все південно-західне узбережжя України, відрізавши нашу країну від доступу до моря. Одеса, яку називають «перлиною Чорного моря», стала критично важливим торговельним вузлом, через який відбувається експорт українського зерна. Якщо армія Росії захопить цей порт, це підірве оборонні зусилля України і дасть Москві більший контроль над глобальними поставками продовольства.

«Існує припущення, що наступного року українці можуть зіштовхнутися зі ще одним дуже серйозним російським наступом. І нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити їх не лише обладнанням, а й людьми, свіжими і добре підготовленими людьми, щоб вони могли вистояти», - сказав виданню неназваний західний чиновник.

Однак, рішучий опір військ України з допомогою Заходу, а також власні військові помилки Москви означають, що успіх російського потенційного наступу на Одесу далеко не гарантований. Навіть якщо окупація міста стане головним пріоритетом наступної фази війни.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
Блок рекламы


Похожие новости
Politico: У ВПС США натякнули, які винищувачі може отримати УкраїнаPolitico: У ВПС США натякнули, які винищувачі може отримати Україна
Кадиров може зрадити Путіна: експерт спрогнозував "третю чеченську війну", якої Росія не витримаєКадиров може зрадити Путіна: експерт спрогнозував "третю чеченську війну", якої Росія не витримає
Ворог може захопити два великі українські міста: в Інституті вивчення війни назвали ймовірні терміниВорог може захопити два великі українські міста: в Інституті вивчення війни назвали ймовірні терміни
Конгрес США може визнати РФ державою-спонсором тероризму, якщо цього не зробить Держдеп — PoliticoКонгрес США може визнати РФ державою-спонсором тероризму, якщо цього не зробить Держдеп — Politico
Як росіяни намагаються влаштувати голод в УкраїніЯк росіяни намагаються влаштувати голод в Україні
По танку на місяць, починаючи з 2023 року: у Німеччині спалахує скандал через "допомогу" УкраїніПо танку на місяць, починаючи з 2023 року: у Німеччині спалахує скандал через "допомогу" Україні
Росія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISWРосія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISW
Rzeczpospolita: Експеримент Зеленського в Генпрокуратурі і СБУ проваливсяRzeczpospolita: Експеримент Зеленського в Генпрокуратурі і СБУ провалився
Держдеп про зернові переговори з Москвою: "Тактика росіян огидна. РФ має припинити блокаду"Держдеп про зернові переговори з Москвою: "Тактика росіян огидна. РФ має припинити блокаду"
Була найбільшою у світі: військову "гордість" росіян відправили на металобрухтБула найбільшою у світі: військову "гордість" росіян відправили на металобрухт
Последние новости
Подгружаем последние новости