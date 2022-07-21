РФ використала в Україні 60% усіх своїх ракет – розвідка

Росія має проблеми під час виробництва нових ракет, однак вона має достатньо старих радянських запасів

РФ використала в Україні 60% усіх своїх ракет – розвідка
РФ використала більшість своїх ракет
© Слово і діло

Росія використала під час ударів по Україні більшість своїх балістичних ракет - заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

За даними розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу “Іскандер”. У зв’язку з цим застосування ракет цього типу для ударів по території України вже давно не фіксували

“Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, це системи “Іскандер”, “Калібр”, крилаті ракети повітряного базування - Х101, Х555. За нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", – заявив Вадим Скібіцький.

Через міжнародні санкції Росія має проблеми під час виробництва нових ракет. Однак вона має достатньо старих радянських запасів.

“Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22. Які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі. Інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – “Смерч”, “Ураган”, БМ-21 “Град”, різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від радянського союзу, а запаси дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно”, – додав Вадим Скібіцький.

Представник воєнної розвідки України повідомив, що заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що "спецоперація" вийшла за межі “ДНР” та “ЛНР” означає, зокрема, створення підґрунтя для вирішення статусу тимчасово захоплених територій на півдні України.

“Що значить заява лаврова, яку він зробив, до речі про такі можливості говорили й інші високопосадовці РФ. Вона означає одне, зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю або вирішувати статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні, це насамперед Херсонська область й частина Запорізької області”, – розповів Вадим Скібіцький.

У розвідці додали, що в Росії готують міжнародну спільноту до того, що це допомога російськомовному населенню, громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Війна в Україні змінить те, як Захід закуповує зброюFT: Війна в Україні змінить те, як Захід закуповує зброю
У США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в УкраїніУ США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в Україні
Ще мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в УкраїніЩе мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в Україні
Міллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих системМіллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих систем
Як росіяни намагаються влаштувати голод в УкраїніЯк росіяни намагаються влаштувати голод в Україні
У Сенаті закликали Пентагон надати Україні передові реактивні винищувачі – Fox NewsУ Сенаті закликали Пентагон надати Україні передові реактивні винищувачі – Fox News
СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по БахмутуСБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту
По танку на місяць, починаючи з 2023 року: у Німеччині спалахує скандал через "допомогу" УкраїніПо танку на місяць, починаючи з 2023 року: у Німеччині спалахує скандал через "допомогу" Україні
Українська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни, - Максим ЯліУкраїнська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни, - Максим Ялі
Росія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISWРосія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости