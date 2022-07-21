РФ планує анексувати тимчасово окуповані території України до вересня — Bloomberg

РФ поспішає провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, щоб дати підстави главі Кремля Владіміру Путіну приєднати їх до Росії вже у вересні. Про це повідомляє Bloomberg .

Загарбники готуються організувати псевдоголосування в районах, які тимчасово контролюються російськими військовими та на територіях, які війська РФ можуть захопити найближчими тижнями, заявили джерела Bloomberg. Псевдореферендуми про приєднання до Росії планують провести до 15 вересня.

Керує «проектом» перший заступник глави адміністрації Кремля Сєргєй Кирієнко. Основна увага РФ зосереджена на Донецькій і Луганській областях на сході України, а також південних територіях Херсонщини та Запоріжжя. За словами джерел агенції, Кирієнко, який перебуває під санкціями США та ЄС, регулярно відвідує тимчасово окуповані території, щоб спостерігати за підготовкою чиновників до псевдореферендумів.

З огляду на те, що військовим РФ важко просуватися в останні місяці, анексія дасть Кремлю ознаку «прогресу» у війні, щоб продемонструвати його росіянам. Крім того, це підкреслить небажання РФ обговорювати відмову від тимчасово окупованих територій у будь-яких потенційних майбутніх мирних переговорах, інформує ZN.ua .

Тим не менш, зовсім не ясно, які «голоси» може отримати Росія після того, як мільйони українців покинули свої домівки з початку вторгнення РФ . Хоча Кремль має багаторічний досвід фальсифікації результатів на внутрішніх виборах.

У той час як РФ встановила фейкову «окупаційну владу» в деяких областях, намагається ввести в обіг рубль і роздавати свої паспорти, багато українців, що залишилися на окупованих територіях, засуджують загарбників. Міжнародна спільнота, швидше за все, відкине будь-які псевдореферендуми як незаконні, подібно до того, коли Росія провела псевдоголосування в Криму після захоплення півострова у 2014 році.

Кремль тим часом публічно заперечує, що планує псевдореферендуми, навіть якщо фейкові чиновники на місцях працюють над цим.

«Визначення подальшої долі цих людей в їхніх руках. Якщо вони збираються проводити якісь референдуми, це буде їхнє рішення», — заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров пригрозив, що «географія» війни розширилася й тепер охоплює Херсонську та Запорізьку області та «інші території» України. Лавров у цьому звинуватив США та Європу, які поставляють зброю в Україну.

Росія нещодавно оголосила, що захопила Луганську область, але українська сторона спростувала ці заяви. У Донецькій області тривають запеклі бої, і Україна попередила, що накопичує сили для контрнаступу на півдні, де вона кидає виклик російським військам, які окупували Херсонську область на початку війни. Також російські загарбники тимчасово окупували близько 60% Запорізької області.

Ці території представляють «базові цілі» Путіна, вважає аналітик Тетяна Станова. За її словами, глава Кремля продовжує домагатися капітуляції України в рамках ширшого протистояння із Заходом, і «без цього він ніколи не оголосить про перемогу».

Плани Кремля можуть свідчити про посилення бойових дій протягом літа, оскільки Росія прагне зміцнити позицію на тимчасово окупованих територіях, з невеликими шансами на повернення до мирних переговорів. Якщо РФ анексує всі території, які вона зараз утримує, то зможе контролювати приблизно п’яту частину України, створюючи сухопутний зв’язок із Кримом і загрожуючи придушити ключові чорноморські експортні маршрути.

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що РФ починає «розгортати версію того, що можна назвати «підручником анексії», дуже схожу на схему, яка використовувалася в 2014 році». США вже попередили про сувору відповідь на такі дії Росії, пообіцявши запровадити додаткові санкції, якщо Кремль проведе фіктивні референдуми, щоб виправдати анексію.

Путін може підвищити ставки, заявивши, що анексовані українські території «охоплені ядерним щитом Росії», згідно зі звітом Інституту вивчення війни.