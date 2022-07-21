РФ хоче приєднати п’яту частину України: основні сценарії Кремля

Росія готується до примусового приєднання захоплених територій півдня та сходу України. У спробах легітимізувати анексію в очах світового суспільства, окупанти готуються провести тут псевдореферендуми.

«Офіційні особи готуються організувати голосування на територіях, які наразі контролюються російськими військовими, та на тих, які окупаційні війська зможуть захопити найближчими тижнями. Мета – провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня», - пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Дату обрано невипадково, адже 11 вересня є у Росії Єдиним днем голосування, коли на різних рівнях обиратимуть голів і депутатів законодавчих органів суб'єктів федерації, а також нових губернаторів у низці регіонів.

Курує підготовку перший заступник голови адміністрації президента РФ Сєргєй Кірієнко. Особлива увага приділяється Донбасу, захопленим територіям Херсонщини та Запорожчини.

«Кирієнко регулярно відвідує окуповані території, щоб проконтролювати підготовку чиновників до референдуму», - йдеться у матеріалі.

На підготовку РФ до приєднання захоплених українських територій вказують і слова міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, який напередодні заявив про «розширення географії спецоперації».

«Кремль створює підґрунтя для вирішення статусу тимчасово окупованих територій на півдні. Це може статися через проведення псевдореферендуму або прямої анексії захоплених територій Запорізької та Херсонської областей», - заявив на брифінгу заступник голови Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький.

Заступник голови ГУР зазначив, що попри зміну офіційної риторики, метою Росії було й залишається повне захоплення України. Отже, агресор може використати захоплені території як плацдарм для розширення агресії.

За його словами, зараз у Кремлі точаться дискусії, як зробити процес захоплення «прозорішим» для світової спільноти. Основним сценарієм залишається проведення «референдуму», для чого українцям в окупації активно роздають російські паспорти.

«Одним з елементів є роздача російських паспортів. Вони готують міжнародне товариство до псевдореферендуму. Це основний сценарій», - підсумував він.

Скібіцький також припускає, що агресор може брати якісь оперативні паузи і робитиме все можливе, щоб посадити Україну за стіл переговорів.

«З огляду на те, що протягом останніх місяців російські війська важко просуваються вперед, анексія дозволить Кремлю продемонструвати росіянам досягнення «спецоперації»», - додає Bloomberg.