Масова загибель бурятів і дагестанців позначиться на майбутньому Росії: "Вже нема чого втрачати"

Масова загибель бурятів і дагестанців позначиться на майбутньому Росії: "Вже нема чого втрачати"

Бурятія та Дагестан зрозуміли, що стали гарматним м’ясом для Кремля.

Про це заявив эурналіст-розслідувач та керівник Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Радіо НВ.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть випадки, коли 100 дагестанців та 150 бурятів відмовилися воювати в Україні, якимось чином вплинути на перебіг війни, Грозєв зазначив, що з першого дня війни описував процес «у якому через кілька місяців, не відразу, але через кілька місяців вже матері, дочки чи дружини цих убитих російських офіцерів і солдатів почнуть говорити і не боятимуться, бо їм уже нема чого втрачати».

Також керівник Bellingcat сказав, що передбачав, що офіцери або солдати після того, як вони побачать, наскільки мізерна вартість життя для керівництва, почнуть самі відмовлятися воювати.

Христо Грозев

«Я впевнений, що це стане видно, матиме свій ефект для політичного життя Росії. У Бурятії, до речі, майте на увазі, що частина населення взагалі є пацифістською, бо вони буддисти. Вони розділені, не всі такі, але точно будуть ті, що взагалі відмовляться піти на війну. Хоча перші, які були, чинили воєнні злочини, вони самі розуміють, що величезна диспропорція серед вбитих. Саме жителі Бурятії та Дагестану і розуміють, що вони — гарматне м’ясо», — заявив він.


Алексей Ионов, politeka.net





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