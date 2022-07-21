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2022-07-21
Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: снаряд влучив у ферму
Постраждалих та загиблих немає.
© Валентин Резніченко / Telegram
Російські окупаційні війська у четвер, 21 липня, обстріляли ферму у Синельниківському районі Дніпропетровської області, зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Знову ворожі обстріли на Дніпропетровщині. Під удар потрапила Великомихайлівська громада в Синельниківському районі. Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі, але влучили по території свинарника. Воронка, що утворилася внаслідок прильоту, шириною вісім метрів і глибиною п'ять", - зазначив Лукашук у
Пошкоджено дах ферми. Попередньо - без постраждалих.
Анна Конюченко, ZN.ua