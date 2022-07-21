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2022-07-21
У розвідці розповіли, чи існує загроза нападу Білорусі на Україну
ЗСУ відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу, інформує
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook
У Білорусі війська, які знаходяться біля українського кордону, не несуть загрози,
"Загроза у цьому випадку може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи у наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії", - наголосив Скібіцький.
За його словами, ЗСУ відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу.
"Поки що не фіксується створення наступальних груп у Білорусі", - додав представник ГУР.
Анна Конюченко, ZN.ua