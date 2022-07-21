Politico: Директор ЦРУ назвав Путіна «занадто здоровим»

Коментарі американського розвідника стали розчаруванням для критиків російського автократа, які сподівалися, що він смертельно хворий, інформує ZN.ua.

Politico: Директор ЦРУ назвав Путіна «занадто здоровим»
© Офіційний сайт Кремля

Владімір Путін «аж надто здоровий», - сказав директор ЦРУ Вільям Барнс, розвіявши всі плітки про те, що російський автократ хворий. Розмови про проблеми зі здоров’ям Путіна тільки пожвавилися після початку російської війни проти України.

Як пише Politico, виступаючи на Аспенському форумі безпеки, Барнс зазначив, що його заява - це «не формальна оцінка розвідки». Однак, зважаючи на його позицію, голова ЦРУ все ж може поховати всі надії ворогів Путіна на те, що падіння російського режиму вже близько.

Барнс виступив на форумі через день після візиту російського автократа в Тегеран, де він провів зустрічі з президентами Ірану і Туреччини, а також з верховним іранським лідером аятолою Алі Хаменеї. Це був рідкісний випадок, коли Путін залишив територію Росії. Він фактично лишався в повній ізоляції з початку пандемії коронавірусу і навіть після початку війни проти України. Але Москва і Тегеран, схоже, посилюють свою співпрацю на тлі того, що обидві столиці стають все більшими вигнанцями на світовій арені.


Лесь Димань, ZN.ua





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