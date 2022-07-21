Перед смертю чоловіка намагалися розшукати через поліцію дружина та інші родичі.

21 липня у російській столиці підтвердили факт смерті одного з відставних генералів ФСБ Євгена Лобачова. Він відомий тим, що намагався захистити отруйників Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Інформацію про загибель чергового служителя правоохоронної системи росії, хай і у відставці, повідомляють росЗМІ .

Дружина 76-річного генерал ФСБ знайшла тіло чоловіка на сходовій клітці та повідомила правоохоронні органи. За попередніми даними, останнім часом Лобачов мав проблеми зі здоров'ям.

Водночас джерела стверджують, що відставний генерал мав фінансові труднощі.

Інше пропагандистське видання ТАСС із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах Москви підтверджує, що причиною смерті Лобачова стало самогубство. Його знайшли з простреленою головою. Він зайшов у під'їзд свого будинку та застрелився.

Лобачов був відомий своїми абсурдними заявами щодо України. 2014 року в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ він розповідав, що в Україні влада перебуває в руках нібито "фашистів". Крім того, генерал ФСБ заявив, що росія "чекає моменту", коли відбудеться "силове втручання" в Україну.

У будь-якому разі інцидент став черговою смертю серед високопоставлених російських військовослужбовців. Раніше повідомлялося про смерть Лева Соцкова, генерала зовнішньої розвідки росії, який також нібито наклав на себе руки.