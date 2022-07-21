FT: Війна в Україні змінить те, як Захід закуповує зброю

Російська війна проти України змусить уряди країн Заходу зосередитися на закупівлі традиційного озброєння окрім високотехнологічних систем наступного покоління. В цьому впевнений виконавчий директор Raytheon Грегорі Хейс.

Його компанія входить в п’ятірку головних підрядників Пентагона і займається, зокрема, виробництвом ракет Stinger. Хейс переконаний, що впродовж наступних двох років будуть спостерігатися «зміни пріоритетах щодо закупок зброї». Оскільки країни зосередяться на поповненні запасів зброї, які були вичерпані через російську війну проти України. Крім того, агресія РФ змусила уряди переглянути свої оцінки загроз, - пише Financial Times .

З початку російського вторгнення в Україну США продовжили стверджувати, що Індійсько-Тихоокеанський регіон залишається головним оборонним і стратегічним пріоритетом. Тому закупка військово-морських і повітряних систем вважається важливішою, ніж сухопутного озброєння. Втім, експерти в сфері оборони переконані, що тепер потрібен подвійний підхід.

«Нам знадобиться більша кількість цієї звичайної зброї, щоб стримати російську агресію», - вважає Хейс.

Він додав, що оборонні системи на зразок ракет класу «земля-повітря» Patriot, покликані збивати ракети і літаки, потрібно буде розгорнути на лінії фронту від Румунії і аж до Фінляндії.

«Що нам показала російська війна проти України, то це те, що деякі старі технології, які не були в центрі уваги, насправді все ще життєздатні з точки зору захисту країни. Вся національна оборонна стратегія США впродовж 10 років була зосереджена на Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Як захистити Тайвань? Як зберегти свободу морської навігації в Південно-Китайському морі? Іншою загрозою вважався тероризм. Але не Росія. Нам має бути соромно після Криму. Ми повинні були врахувати таку можливість», - додав директор Raytheon, маючи на увазі те, що Москва анексувала український півострів у 2014 році.