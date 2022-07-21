Українці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину РФ — правозахисники

Росія вже тривалий час проводить практику примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях, інформує ZN.ua.

Українці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину РФ — правозахисники
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19 липня віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що добровільне отримання паспорта РФ має розцінюватися як кримінальний злочин. Водночас, на її думку, виняток може бути лише в тих ситуаціях, коли паспорт був виданий примусово. Правозахисники пояснили, чому українці, які отримали російські паспорти в окупації, не злочинці, а жертви злочину Росії. Відповідна заява опублікована на сайті Центру прав людини ZMINA.

У заяві правозахисників йдеться, що хоча така позиція, ймовірно, стосується всіх громадян України, які набудуть громадянства Росії, подібний підхід матиме непропорційний негативний вплив на українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях через практики примусової паспортизації, які Росія проводить ще з 2014 року.

«Цілком погоджуючись із тезою, що документування паспортами РФ є свідомою політикою країни-агресора і що це злочин, вважаємо, що теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка такий паспорт отримує, є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування мешканців окупованих територій», - заявляють правозахисники.

Вони вказують, що встановлення відповідальності за отримання паспортних документів окупаційних органів суперечить відповідній політиці держави в цій сфері.

Зокрема, від початку збройної агресії РФ у 2014 році Україна послідовно відстоювала позицію невизнання громадянства країни-агресора, набутого на окупованих Росією територіях. Відповідну політику держави щодо невизнання будь-якого громадянства на окупованих територіях закріплено і в стратегічних документах, що визначають політику реінтеграції та деокупації. Також сама логіка слідчої практики з 2014 року визначає таку паспортизацію як злочин РФ, а громадян України – як жертв злочину, а не злочинців.

11 липня 2022 року президент РФ Владімір Путін видав указ, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для всіх українців.

У відповідь на це українське МЗС випустило заяву, відповідно до якої паспортизація громадян України є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для нашої країни.

«Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь у злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії», – йдеться в заяві МЗС України.

Таким чином, за словами правозахисників, можна стверджувати, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міністерство закордонних справ мають протилежні погляди на отримання українцями в окупації паспортів РФ.

Крім цього, правозахисники наголосили, що згідно зі статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їхня діяльність вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому законом, а будь-яке їхнє рішення є недійсним і не створює правових наслідків.

Встановлення кримінальної відповідальності за отримання паспортного документа держави-агресора або незаконних органів влади створює правові наслідки видавання такого документа – притягнення до відповідальності особи, яка його отримала. Такий підхід суперечить політиці невизнання створених на тимчасово окупованих територіях органів і руйнує один з основних принципів політики України щодо правового режиму на окупованих територіях.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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