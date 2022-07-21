Моніторинг зброї, що поставляється в Україну, посилюється – Данілов

РНБО провела презентацію модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєнь, інформує ZN.ua.

Озброєння, що перетинають кордони України, перебувають під пильним контролем. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у ході презентації для ЗМІ роботи нового модуля інформаційної системи СОТА, повідомляє "Укрінформ".

Представлений модуль дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готове до відвантаження, в дорозі або отримано ЗСУ) та країнам-представникам, аналізувати постачання зброї у тимчасовому розрізі, за періодами прийняття на озброєння, відповідно до стандартів НАТО чи радянських стандартів.

Також передбачається можливість розрахунку постачання боєприпасів для кожної одиниці озброєння, моніторингу виконання планів постачання, розподілу отриманого озброєння.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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