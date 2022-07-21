Politico: У ВПС США натякнули, які винищувачі може отримати Україна
Начальник штабу американських ВПС запевнив, що це точно будуть не МіГ-29, інформує
США або хтось з їхніх союзників у Європі можуть доволі скоро відправити армії України бойові літаки.
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«Є американські винищувачі, є винищувачі Saab Gripen з Швеції, а ще є Eurofighter і Rafale. Тож існує ціла низка різних платформ, які може отримати Україна», - сказав він.
Разом з тим, американський генерал зауважив, що українські ВПС навряд чи отримають старі радянські МіГ-29. Тому що запчастини до цих літаків можна купити лише у Росії.
«Це буде щось не російське, тут я точно скажу. Але що я не можу сказати, то це те, які літаки все ж будуть відправлені», - сказав Браун.
Видання нагадує, що адміністрація Джо Байдена виступила проти закликів деяких країн Європи відправити Україні МіГ-29. Однак, питання про передачу українським ВПС бойових літаків все ж остаточно не зникло з порядку денного. Коментарі генерала Брауна свідчать, що розмови про реальну відправку бойових літаків тривають. Однак, союзники поки не визначилися, що саме отримає Київ.