Окупанти планують відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Розповідаємо про наслідки

До цього НАЕК «Енергоатом» офіційно стверджував, що відключення станції неможливе. Втім, способи та можливості знайшлися, інформує ZN.ua.

Окупанти планують відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Розповідаємо про наслідки
© Getty Images

Окупанти, які наприкінці травня захопили Запорізьку АЕС, планують її відключити від української енергосистеми, про це ZN.UA повідомляє джерело на енергоринку.

Одночасно опрацьовуються плани з введення в експлуатацію ЛЕП, що веде до Кримського півострова. В планах також відновлення електропостачання з ЗАЕС до Таганрогу та Ростова, але реалізація цього сценарію, на відміну від попереднього, найближчим часом є малоймовірною. При цьому ані Криму, ані Ростову додаткова електроенергія не потрібна, про що неодноразово заявляли місцеві фахівці.

Нагадаємо, що на початку червня НАЕК «Енергоатом» офіційно стверджував, що відключення станції «неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точок зору». Втім, способи та можливості знайшлися.

Як і якими будуть ризики відключення ЗАЕС пояснює Ігор Маскалевич:

В даний час із шести реакторів станції в роботі знаходяться два (один, до речі, на американському паливі). Тобто станція працює на третину потужності, але продовжує знаходитися в енергосистемі України та керується українськими диспетчерами. Окупанти планують протягнути до неї лінію оптоволоконного зв’язку, аби надати можливість управляти нею (як і захопленою Каховською ГЕС) дистанційно російськими спеціалістами. На станції незаконно знаходяться спеціалісти Росатому, які вже неодноразово намагалися перехопити управління станцією. Окупаційна влада Запорізької області також вже неодноразово заявляла про «офіційний» перехід станції під їх контроль. Основний ризик для України - дефіцит приблизно 2 млн кВт електроенергії, тобто до 10% від загальної генерації е/е в Україні. В майбутньому це створить суттєві проблеми в енергосистемі, особливо взимку, коли відсутність генерації ЗАЕС спровокує дефіцит електроенергії. В умовах загальної нестачі енергоресурсів, це різко ускладнить проходження осінньо-зимового періоду, яке і без цього не буде простим цього року.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупаціїОкупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації
За одну ніч російські окупанти зруйнували дві школи на ДонеччиніЗа одну ніч російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині
Величезні черги та "свинська" їжа: як окупанти повертають Мелітополь у реалії СРСРВеличезні черги та "свинська" їжа: як окупанти повертають Мелітополь у реалії СРСР
Антонівський міст фактично зруйнований: окупанти підтвердили другий удар ЗСУАнтонівський міст фактично зруйнований: окупанти підтвердили другий удар ЗСУ
Окупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту Маріуполя — радник мераОкупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту Маріуполя — радник мера
Омбудсмен розповів, що окупанти роблять з викраденими українськими дітьмиОмбудсмен розповів, що окупанти роблять з викраденими українськими дітьми
Окупанти конфіскують житло українців в МаріуполіОкупанти конфіскують житло українців в Маріуполі
У Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВАУ Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВА
«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати
На ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблокуНа ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблоку
Последние новости
Подгружаем последние новости