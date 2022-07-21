Окупанти планують відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Розповідаємо про наслідки
До цього НАЕК «Енергоатом» офіційно стверджував, що відключення станції неможливе. Втім, способи та можливості знайшлися, інформує
Окупанти, які наприкінці травня захопили Запорізьку АЕС, планують її відключити від української енергосистеми, про це ZN.UA повідомляє джерело на енергоринку.
Одночасно опрацьовуються плани з введення в експлуатацію ЛЕП, що веде до Кримського півострова. В планах також відновлення електропостачання з ЗАЕС до Таганрогу та Ростова, але реалізація цього сценарію, на відміну від попереднього, найближчим часом є малоймовірною. При цьому ані Криму, ані Ростову додаткова електроенергія не потрібна, про що неодноразово заявляли місцеві фахівці.
Нагадаємо, що на початку червня НАЕК «Енергоатом» офіційно стверджував, що відключення станції «неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точок зору». Втім, способи та можливості знайшлися.
Як і якими будуть ризики відключення ЗАЕС пояснює Ігор Маскалевич: